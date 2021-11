Atelier der Kreativen Werkstatt geöffnet

Waiblingen. Künstlerinnen und Künstler der Kreativen Werkstatt laden am Samstag, 20. November, von 10 bis 14 Uhr und am Sonntag, 21. November, von 11 bis 15 Uhr zum Kunstmarkt in den Atelierräumen der Remstal Werkstätten, Bahnhofstraße 49/1, in Waiblingen ein.

Der Eingang befindet sich im Innenhof der Remstal Werkstetten gegenüber dem Kino „Traumpalast“. Neben großformatigen Originalen, Kunstdrucken und Weihnachtskarten gibt es auch den neuen Jahreskalender „Licht-Sichtungen“. Hierfür haben 13 Künstlerinnen und Künstler der Kreativen Werkstatt den verheißungsvollen Titel „Licht-Sichtungen“ in gewohnt fantasievoller Weise farbenfroh illustriert. Nach den Elementen Erde (2019), Luft (2020) und Wasser (2021) wurde nun das Element Feuer künstlerisch umgesetzt.

Besucherinnen und Besucher des Kunstmarkts können das besondere Atelierflair erleben und finden in den Atelierräumen eine große Auswahl an Originalen und Druckwerken, die zum Kauf angeboten werden.

Mit im Angebot ist in diesem Jahr das Ergebnis der aktuellen Kooperation mit der Weinkellerei Kern aus Rommelshausen: eine Auswahl an Weinflaschen mit Stettener Weinen, die in Kunstpapiere mit Motiven des Künstlers Michael Drollinger eingewickelt sind.

Kreative Werkstatt der Diakonie als Impulsgeberin

Die Gründung der Kreativen Werkstatt der Diakonie Stetten im Jahr 1966 war eine Pionierleistung. National wie international entstanden nach ihrem Vorbild in vielen Einrichtungen und Initiativen der Behindertenhilfe Räume künstlerischen Schaffens. So gingen von diesem Modell wichtige Impulse für die Förderung und Anerkennung von Künstlerinnen und Künstlern mit geistiger Behinderung aus. Bilder und Objekte der „Künstler aus Stetten“ wurden in zahlreichen Ausstellungen weltweit präsentiert und mit bedeutenden Preisen und Auszeichnungen bedacht.

Die Kreative Werkstatt ist heute ein besonderes Angebot der Remstal Werkstätten, das von rund 30 Künstlerinnen und Künstlern regelmäßig genutzt wird. Obwohl – oder vielleicht gerade weil – hier nicht das Endprodukt, sondern der Mensch und seine persönliche Entfaltung im Vordergrund steht, entstehen hier Kunstwerke: eindrucksvoll, eigenwillig und kraftvoll, ausdrucksstark und voll schöpferischem Mut.

Weitere Infos zur Kreativen Werkstatt finden Interessierte auf www.kreative-werkstatt.info.

Für den Besuch gelten die aktuellen Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.