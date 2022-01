„Auf dem Dach der Welt“ mit der Salon-Kommode Stuttgart

Lorch. „Musik in Lorch“ begrüßt das Salonorchester Salon-Kommode Stuttgart mit seinem Sänger Klaus-Dieter Mayer zu zwei Neujahrskonzerten am Samstag, 22. Januar, 19 Uhr, und am Sonntag, 23. Januar, 17 Uhr, im Bürgerhaus Schillerschule.

Das Motto „Auf dem Dach der Welt“ soll die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas aus ihrer Alltags-Fokusierungen befreien und den Blick weiten, auf das Dach der Welt setzen und sie ein kurzweiliges Konzert lang davontreiben lassen.

Mit von der Partie sind bei diesen Neujahrskonzerten wie immer Tilo Nast, der Stehgeiger und chef d’orchestre, Margaret Singer, die grande dame am Flügel, Cristina Stanciu (Obligatgeige) und Johannes Ahnefeld (dritte Geige), beide vom Orchester der Stuttgarter Staatsoper, Gerhard Zank von der Bayrischen Staatsoper in München am Violoncello sowie Reinald Schwarz, der Solobassist der Stuttgarter Philharmoniker am Kontrabass, und Klaus-Dieter Mayer, der Sänger und Conférencier des Ensembles.

Eintrittskarten zu 20 Euro können nur per E-Mail an tickets.musik-in-lorch@gmx.de reserviert werden. Jeder erhält eine Bestätigungsmail, die persönlichen Daten werden vier Wochen lang gespeichert.

Durch das Hinterlegen der E-Mail-Adresse und gegebenenfalls einer Telefonnummer können die Veranstalter ihre Gäste kontaktieren und kurzfristig über eventuelle Änderungen informieren.

Der Besuch der Veranstaltungen ist möglich mit 2GPlus und FFP2-Masken. Die maximale Auslastung beträgt 50 Prozent, so dass mit sehr viel Abstand bestuhlt werden kann.