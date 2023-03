Auf der Suche nach alten und neuen Wurzeln

Waiblingen. Tom Vuk und Michael Moravek & Electric Traveling Show laden zu einer Lesung mit Songs am Samstag, 18. März, 20 Uhr, im Kulturhaus Schwanen. Sie begeben sich auf die Suche nach alten und neuen Wurzeln.

Tom Vuk, 1966 am Bodensee geboren als Sohn eines kroatischen Vaters und einer deutschen Mutter, lebt mit seiner Familie in Weinstadt und arbeitet als Fachbereichsleiter Kultur & Sport bei der Stadt Waiblingen. Als Musiker hat er mehrere Alben veröffentlicht und war mit seiner Band Dramagold weltweit auf Tournee. Sein erster Roman „Josip“ ist eine Chronik der Entwurzelung. „Es ist die Geschichte meines Vaters, die er mir nie erzählt hat.“ Wenn über Zugewanderte gesprochen wird, steht die Integration der Menschen in unsere Gesellschaft im Fokus.

Zum Buch: Als Josip mit einem der ersten Gastarbeiterzüge in Stuttgart ankommt, bringt er außer Speck und Apfelstrudel auch eine eigene Geschichte mit. Dabei ist er seit seiner Jugend bemüht, sich dem archaischen Leben und den Fehden in seiner Familie zu entziehen. Josip verlässt das heimatliche Zagorje; auf seinem Weg liegen eine erste und eine zweite Liebe, eine Wahlfamilie, aber auch Vorbilder, die ihn enttäuschen und dazu zwingen, einen Weg für sich ganz allein zu finden.

Michael Moravek stammt ebenfalls aus dem ehemaligen Jugoslawien. Literarische Inspiration ist der Antrieb für sein Songwriting. Seit nunmehr einem halben Jahrzehnt schenkt Moravek der Bezeichnung des Singer-Songwriters neue Bedeutung. Schon das Debüt „In Transit (Is What We Are)“ (2017) brachte dem Liedermacher und feinfühligen Arrangeur begeisterte Kritiken in dutzenden Feuilletons ein. 2022 erschien das Album „Lost”, aufgenommen mit seiner Band Electric Traveling Show und von der Fachpresse als eines der besten Americana-Alben geadelt, die 2022 erschienen sind. Konzerttouren mit Electric Traveling Show und seiner vormaligen Band Planeausters führten ihn unter anderem in die USA, Frankreich und Tschechien.

Anfang 2023 erscheint das neue Album mit dem Titel „All That Was Lost Is Found Again“. Es ergänzt „Lost“ zu einem jetzt ganzen Werk. Moraveks Musik ist nie bloß Musik, sondern immer auch ein Stück (persönliche) Geschichte und Poesie. Es geht um Entwurzelung und Heimatlosigkeit - und um das Wiederfinden und Neu Finden.

Besetzung: Michael Moravek – Gesang, Gitarre, Andrej Polansk – Viola, Mandoline, William Widmann – Schlagzeug, Stefan Ziezling – Bass, Ayu Requena Fuentes – Keyboards, Trompete.

Karten im Vorverkauf sind online und an allen Vorverkaufsstellen (Reservix) erhältlich. Die Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro, 14 Euro ermäßigt. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 20 Euro, 16 Euro ermäßigt. Reservierungen zum Abendkassenpreis sind unter 0 71 51/50 01 16 74.