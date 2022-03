Auf der Suche nach dem Judas in sich selbst?

Murrhardt. Die Volkshochschule Murrhardt lädt dazu ein, sich mit Judas auseinanderzusetzen. Am Sonntag, 10. April, wird um 20 Uhr in der katholischen Kirche St. Maria „Judas“ von Lot Vekemans aufgeführt. Dabei handelt es sich um eine Benefiz-Veranstaltung, deren Reinerlös den kriegsgeschädigten ukrainischen Flüchtlingen zugutekommen wird.

Nach über 2000 Jahren versucht der „größte Verräter aller Zeiten“, seine Tat, seine Zweifel, Enttäuschung und Sehnsüchte psychografisch aufzuarbeiten, ohne die Verantwortlichkeit seines Handelns zu leugnen. Höchste Zeit, wie er meint. Denn schließlich hätte es ohne ihn und seine Tat auch Kreuzigung und Auferstehung, also die Erfüllung des göttlichen Heilsplans, nicht gegeben.

In dem anderthalbstündigen Theatermonolog schlüpft Knut Landsgesell empathisch in die Rolle des Judas Iskarioth. Der Name Judas steht für Verrat und ist ausschließlich negativ besetzt. Die niederländische Schriftstellerin Lot Vekemans - und mit ihr Knut Landsgesell - versetzt sich in die Situation von Judas. Was wäre, wenn Judas Jesus nicht verraten hätte? „Kein Kreuzestod - würden Sie das wollen?“ Oder war es die Hoffnung, der Messias möge die Menschen zum Aufstand gegen die römische Besatzung führen?

Das Stück versucht, Judas’ Motive und Ziele freizulegen. Es wirft viele Fragen auf, gibt aber keine eindeutigen Antworten. Denn das Publikum soll sich selbst mit der Sichtweise auf Judas beschäftigen. Will dieser Judas sein Publikum dahin führen, wo es eigentlich nicht so gerne ist: zum Judas in sich selbst?

Karten mit freier Platzwahl zum Preis von 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, gibt es bei der Murrhardter Buchhandlung Bücher ABC, Grabenstraße 23,0 71 92/86 06, und bei der Volkshochschule Murrhardt, Obere Schulgasse 7,0 71 92/93 58 11; Restkarten zu 12 beziehungsweise 10 Euro sind eventuell an der Abendkasse erhältlich. Wegen der aktuellen Corona-Abstands- und Hygieneregelungen ist das Platzangebot begrenzt.