Auftakt der Naturparkmarktsaison

Rudersberg. Der erste Naturparkmarkt in diesem Jahr findet am Sonntag, 26. Juni, 11 bis 18 Uhr, am Schulzentrum in Rudersberg statt. Es heißt wieder, direkt vor Ort Produkte aus der Region essen, genießen und einkaufen und das bunte und informative Rahmenprogramm für Groß und Klein mitmachen – all das zeichnet die Naturparkmärkte aus.

Rund 40 Direktvermarkter und Kunsthandwerker präsentieren sich und ihre Produkte und bieten die Möglichkeit, Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und Kunstobjekte direkt bei den Erzeugern zu erwerben.

Hier können die Marktbesucher persönlich bei einem gemütlichen Plausch am Marktstand Kontakt zu den landwirtschaftlichen Betrieben oder den Kunsthandwerkern aufnehmen und sich über die Geschichte hinter den Produkten informieren. Es gilt, die familiäre Atmosphäre zu erleben und neben ländlicher Tradition und regionaler Handwerkskunst Hausgemachtes nach alten und neuen Rezepten zu genießen.

Marktgelände an der Haltestelle

Das Marktgelände liegt direkt an der Haltestelle der Schwäbischen Waldbahn. Am Markttag fährt die historische Dampflok zwischen Schorndorf und Welzheim. Infos und Fahrplan gibt es auf www.schwaebische-waldbahn.de.

Weitere Naturparkmärkte in diesem Jahr sind in Michelbach an der Bilz (17. Juli), Eschach (21. August), Sulzbach an der Murr (11. September) und Murrhardt (2. Oktober).

Weitere Infos auf www.naturpark-sfw.de.