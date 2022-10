„Augenblicklich jetzt sofort!“

Mal wieder eine Begebenheit aus dem Alltag des Autors. Das dürfte laufen unter der Headline: „Wir können auch nicht hexen!“ – Und es machte nachdenklich bezüglich in Bezug auf ein Gehabe, dass heutzutage alles jetzt, sofort, unverzüglich zur Verfügung zu stehen hat. Und ich rede hier nicht von warmer Kleidung für kalte Nächte, sondern von Mode-Shopping im Online-Store. Hier einer, der sich auf Fanartikel spezialisiert hat. Das meiste läuft unter „Nice to have“, aber nicht unbedingt lebensnotwendig. Oder anders gesagt: Gönn’ dir!

In eben jenem Shop gibt es eine Art Abo, das einem Käufer, der es abschließt, gewisse Vorteile zugesteht. Gratis und schnellerer Versand, gratis Artikel ab einem Mindestbestellwert und spezielle Angebote auf Festivals oder anderen Events, wo der Shop vertreten ist. Eine Dame, die dort Mitglied ist, postete am Freitag dies: „Hm ... bevorzugter Versand im Backstage Club. Bestelldatum 2.10., voraussichtliches Lieferdatum 11.10.“ Das Mädel hat also an einem Sonntag bestellt, der Montag war Feiertag, der 8. und 9. waren auch Wochenendtage – also netto sechs Tage für Bearbeitung und Versand. Wobei die Päckchen meist einen Tag früher kommen als angegeben. – Und ich fragte mich: Warum dieser Unmut?

Sicher, wir sind es gewöhnt, dass wir bei einer anderen großen Handelsplattform eine Bestellung tätigen, und diese uns quasi zwei Minuten später per Drohnen-Zustellung auf den Kopf geworfen wird. Und ja, auch ich habe schon hibbelig am Fenster auf die Frau mit dem gelben Auto gewartet, weil ich auf ein Paket hoffte. Was mir aber nie einfiele ist, besagte Frau oder auch den Händler dafür zu kritisieren oder anzuprangern, wenn ich das Paket nach fünf Tagen erhalte. Natürlich freue ich mich, wenn’s schnell geht, aber ich setze es nie voraus!

Auch im Warenlager und Versand eines Klamottenhändlers, bei Lieferdiensten und anderen Beteiligten in der Kette gibt es Feiertage und Wochenenden – und die seien ihnen gegönnt! Die Grippewelle rollt an, Corona will nicht weichen – und da regt man sich wegen einer solch überschaubaren Frist auf? Empathie wäre wünschenswert. Etwas Verständnis, weniger Egoismus. Und wenn ich mein Band-Shirt, ein Geschenk oder ein saisonales Produkt frühzeitig brauche, dann hängt dessen Liefertermin nicht zuletzt daran, wann ich (!) mich darum kümmere, die Bestellung tätige. – Club-Vorteile hin oder her.

Leben und leben lassen! Ihr Mathias Schwappach