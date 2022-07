Aus Stein und Ton

Berglen. Bürgermeister Holger Niederberger eröffnet am Sonntag, 31. Juli, 11 Uhr, die Sonderausstellung im Heimatmuseum Oppelsbohm.

Jeweils um 11, 14, 15 und 16 Uhr führt Diethard Fohr in die Ausstellung ein. Um 14.30 Uhr bietet Museumsleiter Rolf Hahn eine allgemeine Museumsführung an. Ab 14 Uhr gibt es Getränke, Kaffee und Kuchen.

Erich Epple aus Oppelsbohm präsentiert Werke aus Stein. Die Aussteller im Bereich Ton sind: Barbara Hahn aus Birkenweißbuch, Gisela Haas aus Birkmannsweiler (früher Steinach) und Norbert Hückelhoven aus Oppelsbohm.

Peter Elsäßer zeigt Exponate aus dem Steinzeitmuseum in Kleinheppach, die in den Berglen gefunden wurden. Rolf Hahn präsentiert Waren der früheren Ziegelei in Oppelsbohm und der Hößlinswarter Häfner.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Öffnungszeiten sind von 11 bis 17 Uhr.