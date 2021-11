Ausnahmekünstlerin an der Trompete

Schorndorf. Die Ausnahme-Trompeterin Jaimie Branch aus den USA tritt am Freitag, 12. November, 20.30 Uhr, in der Manufaktur im Hammerschlag auf.

Jaimie Branchs Album „Fly or Die“ machte 2017 aus dem Geheimtipp fast so etwas wie einen Star. Im Herbst 2019 folgte der zweite Streich, das eminent politische Album „Fly or Die II: bird dogs of paradise“.

Auf „A Prayer for Amerikkka Parts 1 & 2“ erhob Branch erstmals ihre Gesangsstimme, um einen zornigen Blues anzustimmen, der in ein Mariachi-Solo mündet. Die mit Trompete, Cello, Bass und Perkussion originell besetzte Band ist fantastisch und switched polystilistisch durch Free Jazz, Folk, Blues und afrikanische Sounds einer Mbira.

Es spielen Jaimie Branch: Trompete, Lester St Louis: Cello, Jason Ajemian: Kontrabass, Chad Taylor: Schlagzeug.

Der Eintritt kostet 22 Euro plus Gebühr im Vorverkauf, 26 Euro an der Abendkasse und 16 Euro für Mitglieder.