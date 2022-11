Ausstellung „Aus der Fülle“

Die Malerin Sibylle Bross lädt am Sonntag, 20. November, von 14 bis 18 Uhr zu einer Atelierausstellung in die Robert-Bosch-Straße 11 ein. Von 18 bis etwa 22 Uhr gibt es ein Ateliervesper.

Seit einem Jahr arbeitet Sibylle Bross an einem Werksverzeichnis. Dabei ist so mancher Schatz ans Licht gekommen. „Es ist mir eine große Freude, aus diesem Fundus das ein oder andere Stück zu zeigen“, sagt die Künstlerin, die in Paris und Stuttgart Malerei studiert hat.

Dabei hat sie die Krise kalt erwischt. Sie heizt ihr Atelier ausschließlich mit Kaminöfen, und als sie im Sommer Holz bestellen wollte, war ihr Händler bereits für die ganze Saison ausverkauft.

Deshalb ihr Aufruf an jeden Besucher: Bitte bringt ein schönes Scheit gut abgelagertes Kaminholz mit!

Das großzügige Ateliergebäude liegt im Industriegebiet Leutenbach-Nellmersbach und ist drei Gehminuten von der S-Bahn-Haltestelle Nellmersbach (S3) entfernt.