Ausstellung „Ersehnte Nähe – We just want to be closer“ wird eröffnet

Backnang. Zwei südafrikanische Künstler unterschiedlicher Generationen sind vom 25. Februar bis zum 30. April in der Galerie der Stadt Backnang, Petrus-Jacobi-Weg 1, mit Fotografien und Collage-Malereien zu erleben. Die Eröffnung der Ausstellung „Ersehnte Nähe – We just want to be closer“ findet am Freitag, 25. Februar, um 20 Uhr statt.

Stadträtin Dr. Ute Ulfert, Erste ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters, hält ein Grußwort. Galerieleiter Martin Schick führt in die Ausstellung ein. Am Eröffnungstag ist die Galerie bereits ab 17 Uhr geöffnet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften und pandemiebedingten Zugangsbedingungen.

Matloga und Moodley

Der in Amsterdam lebende Neo Image Matloga (*1993) wuchs in Südafrika in der Zeit nach der Apartheid auf. Seine großen Collage-Malereien erzählen von Freiheit und Toleranz und entfalten Szenerien jenseits konventioneller Konzepte von Identität.

Er stellt sie den Studioporträt-Fotografien seines Landsmanns Singarum Jeevaruthnam Moodley (1922-1987) aus den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts gegenüber.

Moodleys Fotostudio galt bis in die Achtzigerjahre als Rückzugsort für die Anti-Apartheid-Bewegung. Seine Porträts sind keine Artefakte des Widerstands, sondern spiegeln Sehnsucht, Stolz und Verspieltheit der Porträtierten zwischen traditioneller Stammes- und westlicher Popkultur.

Matloga greift diese Ästhetik auf und führt sie fort in seinen collagierten Malereien. Mit Schnipseln von Zeitschriften und Fotografien, kombiniert mit Tusche und Kohle, lässt er überwiegend schwarz-weiße Charaktere und Interieurs entstehen, in denen auf spielerische Weise menschliche Begegnungen, Lebenslust, Intimität, aber auch die Reflexion der kolonialen Vergangenheit ihren Raum finden.

Dialog über Freiheit, Vielfalt und Selbstbestimmung

Die Werke beider Künstler zeigen auf subtile Weise Systeme der Unterdrückung auf und entfachen einen Dialog über Freiheit, Selbstbestimmung und Vielfalt, der ungebrochen aktuell ist.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Museum Marta in Herford, wo sie bis 13. Februar gezeigt wurde, sowie mit und nach einer Idee der Berliner Kuratorin Dr. Wiebke Hahn.

Besucher werden gebeten, sich über die zum Zeitpunkt der Eröffnung geltenden Hygienevorschriften und pandemiebedingten Zugangsbedingungen der Veranstaltung kurzfristig auf der Homepage der Galerie, www.galerie-der-stadt-backnang.de, zu informieren.