Ausstellung „Mühle.Mensch.Natur“

Welzheim. „Mühle. Mensch. Natur.“ – Bilder und Skulpturen von Werner und Christel Drautz: Unter diesem Titel veranstaltet das Museum Welzheim bis 13. August eine Doppelausstellung mit Bildern und Skulpturen von Werner und Christel Drautz.

Beide haben diese Ausstellung gemeinsam geplant und die einzelnen Exponate sind aufeinander abgestimmt.

Werner Drautz beschäftigt sich mit qualitätsvollen Aquarellen und mit (Farb-) Holzschnitten. Seine Bilder zeigen Motive aus der Umgebung des Schwäbischen Waldes. Mühlen aus unterschiedlichen Perspektiven, wie sie nur ein Künstler wahrnimmt - stimmungsvoll zu allen Jahreszeiten.

Aber es gibt viele weitere Motive in der Ausstellung zu finden, einsame Täler - das Augenmerk auf die sich schlängelnden, mäandernden Wasserläufe gerichtet. Baumgruppen am Wegesrand, Gräser und Schmetterlinge findet man ebenso wie Blumen und Schmetterlinge.

Aber auch Drautz’ Holzschnitte strahlen etwas Besonderes aus: Seine eigensinnigen Aquarellfarben zeigen die Motive in ganz anderen Charakteren - das ist kein Widerspruch, sondern eine ganz besondere Spezialität des Künstlers.

Christel Drautz beschäftigt sich bereits seit über 40 Jahren mit dem unerschöpflichen Thema „Mensch“. Anfänglich arbeitete sie mit Ton, Gips und Speckstein, seit 30 Jahren aber mit heimischen Hölzern.

Das Holz muss mehrere Jahre lagern, damit es nicht mehr reißt. Die Figuren werden aus dem Holz herausgearbeitet, so dass die natürliche Maserung des Holzes zur Geltung kommt. Zum Schluss erhalten sie ein Finish aus Wachs und damit noch etwas Glanz. Die Menschen sind mit wenig Gestik dargestellt, die Hände sind verschränkt oder liegen am Körper an. Dadurch strahlen sie Harmonie und Ruhe aus.

Natürlich gibt es zur Ausstellung auch eine Information zu den Mühlen im Welzheimer Wald und zum Mühlenwanderweg.

Öffnungszeiten

Das Museum in der Pfarrstraße in Welzheim ist sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es auf www.museumwelzheim.de.