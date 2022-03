Ausstellung von Karin Geschke

WINTERBACH. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause beginnt der Winterbacher Kulturring wieder mit einer Kunstausstellung im Alten Rathaus von Winterbach. Ausstellungsort ist dieses Mal nicht das Erdgeschoss, sondern der Sitzungssaal im ersten Obergeschoss. Zu sehen sind Bilder von Karin Geschke.

Die Ausstellung, die ursprünglich schon für den März 2020 geplant war, wird am Sonntag, 27. März, um 11.15 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Am Sonntag, 10. April, endet sie mit einer Finissage um 15 Uhr mit Musik des Matutina-Ensembles Stuttgart.

Die ausstellende Künstlerin Karin Geschke arbeitet sowohl in ihrem Stuttgarter Atelier als auch in Gasparets in Südfrankreich. Ihre Bilder zeichnen sich durch besondere Farbigkeit und durch das besondere Licht des Südens aus.

Die im urbanen Raum (Stuttgart) entstandenen Bildfolgen und Zauberstäbe sind ebenso wie die großformatigen Landschaften und Stillleben aus dem südfranzösischen Atelier der Malerin vom Licht und der Farbigkeit der Orte geprägt und bewegen sich stilistisch in einer „neo“-lyrischen Abstraktion.

Im Stuttgarter Atelier werden Bildfragmente mit „Bedeutungs“-Stoffen (zum Beispiel von einem Wüstenzelt) zusammengenäht, malerisch bearbeitet und zu einem neuen Bildkosmos verbunden, der als eine Art Zeitmaschine Vergangenes und Gegenwärtiges vereint.

Die südfranzösische Landschaft findet dagegen direkt Eingang in die Arbeiten von Karin Geschke. Die Verwendung verschiedener Erden, die vor Ort auf die Leinwand gebracht werden, speichern wie Pflanzen und andere Fundstücken das Unmittelbare im Bild und geben seine Geschichten frei.

Für Vernissage anmelden

Einlass zur Ausstellung ist nach den aktuell geltenden Corona-Bestimmungen. Für die Teilnahme an der Vernissage ist zusätzlich eine Anmeldung unter kultur@winterbach.de erforderlich – maximal 30 Personen sind zugelassen.