Ausstellung von Sibylle Bross

Welzheim. Werke von Sibylle Bross sind bis Freitag, 25. Februar, in der Schorndorfer Straße 1 in Welzheim zu sehen. Der Eingang führt zum Oscar-Barber-Shop und zur Galerie Saby Lazi, die innen nebeneinander liegen.

Sibylle Bross hat für die Ausstellung das Thema „Schau mich an“ gewählt. Mit ihrem Temperament und künstlerischen Können spiegeln ihre Arbeiten eine lebensfrohe Farbigkeit wider, jedes Bild hat seine eigene Geschichte.

Einige Werke werden in der Ausstellung zum ersten Mal gezeigt, die meisten Bilder entstanden im letzten Jahr.

Sibylle Bross kommt aus einer großen Künstlerfamilie, ihr Bruder Christoph Traub ist Bildhauer in Schorndorf, ihr Ehemann Veit Utz Bross ist Puppenspieler und hat sein eigenes Theater am Marktplatz in Waiblingen. Ihr Onkel ist Prof. Karl-Ulrich Nuss.

Die Öffnungszeiten sind werktags von 10 bis 18 Uhr, in der Galerie kann unter01 72/7 68 73 74 eine Besuchszeit am Sonntag vereinbart werden.