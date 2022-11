Ausstellungseröffnung „Hut ab!“

Korb. Der Korber Arbeitskreis Farben und Formen (KAFF) lädt zur Vernissage ein. Am Samstag, 12. November, wird um 15 Uhr die Ausstellung „Hut ab“ feierlich in der alten Kelter in Korb eröffnet.

Eröffnet wird die Jahresausstellung am Samstag von Bürgermeister Jochen Müller, musikalisch begleitet Mark Moon die Veranstaltung mit Gitarre und Gesang.

Zur 43. Jahresausstellung haben die Mitglieder des Korber Arbeitskreises im wahrsten Sinne des Wortes ihre Hüte gezogen. Diese wurden extra für den großen Jubiläumsumzug im Juli angefertigt und von den Zuschauern in den Korber Straßen bereits gesichtet. Nun sind die kreativen Kopfbedeckungen in der Installation „Hut ab!“ in der alten Kelter neu zusammengefügt.

Die Aktiven des Arbeitskreises bringen damit ihre guten Wünsche zum 750-jährigen Geburtstag der Gemeinde und ihre Verbundenheit künstlerisch zum Ausdruck.

Der Eintritt zur Vernissage ist frei.

Weitere Infos zur Gruppe finden Interessierte auf www.kaff.info.