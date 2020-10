Autorenlesung in der Stadtbücherei

Maria Nikolai liebt historische Stoffe, zarte Liebesgeschichten und Schokolade. Mit ihrem Debüt „Die Schokoladenvilla“ schrieb sie sich in die Herzen ihrer Leserinnen und stand monatelang auf der Bestsellerliste. „Die Schokoladenvilla - Zeit des Schicksals“ (ab 12. Oktober im Handel erhältlich) ist der dritte und letzte Teil der großen Bestsellertrilogie rund um die Stuttgarter Fabrikantenfamilie Rothmann.

Eintrittskarten sind für fünf Euro in der Stadtbücherei Weinstadt, Poststraße 15/3, erhältlich und können auch per Telefon unter0 71 51/6 93-3 22 oder per E-Mail an stadtbuecherei@weinstadt.de bestellt werden. Es wird darum gebeten, den Vorverkauf zu nutzen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der „Herbstblätter Weinstadt“ statt, der Veranstaltungsreihe der Stadtbücherei Weinstadt. Noch bis zum 25. November warten attraktive Veranstaltungen auf Groß und Klein.