Böhmisch-Mährischer Frühschoppen

Berglen. Zum Böhmisch-Mährischen Frühschoppen mit der Siebenbürger Blaskapelle Schorndorf lädt das Angus-Stüble am Sonntag, 17. Oktober, in seine Festscheuer ein. Um 11.30 Uhr geht’s los im Aussiedlerhof in Bretzenacker, Beetäcker 1.

Die Siebenbürger Blaskapelle Schorndorf besteht aus über 20 Musikern, die sich mit ganzem Herzen und viel Spaß der Böhmisch-Mährischen Musik verschrieben haben. Getreu ihrem Motto „Blasmusik macht Freude“ ist die Kapelle eine Bereicherung für jede Veranstaltung.

Was im Jahre 2009 mit zwei Musikern zum kleinen Ständchen begann, wuchs rasch zur heutigen Kapelle an.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung statt. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Angus-Stüble,0 71 95/58 67 25, info@angus-stueble.de.

Der Eintritt ist frei, eine Spende erwünscht.