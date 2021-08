BaBäBü-Wochenende mit MC Bruddaal

backnang. Das nächste „Backnanger Bäder Bühnen“-Wochenende steht an. Im Freibad Backnang treten am Freitag, 20. August, ab 19.15 Uhr das Stuttgarter Früchtle MC Bruddaal zusammen mit dem Backnanger Joe Maurer auf der BaBäBü auf.

Bekannt geworden ist MC Bruddaal mit „Du bisch mei Number One“, im kommenden November feiert er sein zehnjähriges Jubiläum.

Den Sommerohrwurm „Bollahitz“ im Gepäck

Bereits jetzt gibt es ein paar neue Songs, darunter der Sommerohrwurm „Bollahitz“, der auf der BaBäBü zum Besten gegeben wird.

Geckeler bringt seine Band Marones mit

Am Samstag folgt dann das Backnanger Nachwuchstalent Mario Geckeler, der bereits einige Bandgeschichten und Musikgenres durchsungen hat. Vor einigen Jahren konnte man ihn bei der Fernsehshow „´The Voice of Germany“ sehen und hören, die er nutzte, um im Vorprogramm einiger James Blunt-Konzerte für Stimmung zu sorgen.

Sein aktuelles Bandprojekt heißt „Marones“, mit dem er Backnang, von seiner aktuellen Wahlheimat Wiesbaden aus, besuchen kommt.

Tickets gibt es im VVK über easyticket.de sowie unter07 11/2 55 55 55, bei „Cigo“ im Kaufland an der Sulzbacher Straße oder an der Abendkasse am Eingang. Dieser befindet sich am hinteren Tor des Freibad Geländes.