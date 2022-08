Waiblingen. Kirchenmusikdirektor (KMD) Klaus Rothaupt spielt beim dritten Abend des diesjährigen Orgelsommers am Sonntag, 14. August um 19 Uhr in der Michaelskirche Waiblingen.

Unter dem Titel „Bach und die Romantik“ sammeln sich Werke von Bach und Werke der deutschen und französischen Romantik, deren Komponisten alle von der Musik Bachs geprägt waren: César Franck, Felix Mendelssohn, Camille Saint-Saëns und Marcel Dupré. Klaus Rothaupt war bis 2019 Bezirkskantor in Göppingen und lebt jetzt in Schwäbisch Hall. Eine rege Konzert- und Unterrichtstätigkeit prägt sein Schaffen: Bis 2015 war er Mitglied im Bach-Collegium der Internationalen Bachakademie Stuttgart und Dozent bei Bachakademien in Caracas, Krakau und Oregon, Konzerte in Europa, USA, Südamerika.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.