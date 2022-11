Bachs Weihnachtsoratorium mit der Winnender Kantorei

Die Winnender Kantorei führt am vierten Adventswochenende, 17. und 18. Dezember, das beliebte Weihnachtsoratorium zusammen mit dem Magnificat D-Dur von Johann Sebastian Bach in der Schlosskirche in Winnenden auf. An beiden Abenden beginnen die Aufführungen um 18 Uhr.

Aus dem Weihnachtsoratorium sind die Kantaten Nummer I, V und VI ausgewählt. So erklingt in diesem Jahr nach vielen Jahren wieder „Jauchzet, frohlocket“, der erste große Chor des Weihnachtsoratoriums in der Schlosskirche vor dem prächtigen Jakobusaltar von 1520. Der dreifache jubelnde Trompetenchor wird vom Trompetenensemble Rainer Schnabel übernommen.

Das Streich-Orchester Collegium Musicum an der Schlosskirche wird von Sylvia Schnieders angeführt, die Konzertmeisterin ist. Vier hervorragende Solistinnen und Solisten könnten für diese Aufführung gewonnen werden.

Die Winnender Kantorei freut sich, die Arien „Bereite dich Zion“, „Großer Herr und König“ und andere zu hören. Die Gesamtleitung liegt in Händen von KMD Gerhard Paulus.

Der Vorverkauf für diese Konzerte hat bereits begonnen. Karten zu 25, 20 und 15 Euro sind über Reservix.de erhältlich und direkt in Winnenden beim DERpart-Reisebüro in der unteren Marktstraße sowie beim i-Punkt der Stadtwerke am Rathaus.

Der Veranstalter, die evangelische Kirchengemeinde Winnenden rechnet großem Publikumsandrang.