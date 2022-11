Bachs Weihnachtsoratorium und samstags besinnliche Orgelmusik

Schorndorf. Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach gilt als eines der beliebtesten Werke der Musikgeschichte. Die abwechslungsreiche Musik, die von festlichen Chören über virtuose Arien bis hin zu besinnlichen Wiegenliedern reicht, gehört für viele Menschen einfach dazu, wenn es Weihnachten werden soll.

In diesem Jahr darf man sich auf die Aufführung der ersten drei Kantaten aus dem Weihnachtsoratorium in der Schorndorfer Stadtkirche freuen. Das Konzert findet am Sonntag, 4. Dezember, um 18 Uhr statt und ist die erste große oratorische Aufführung der Schorndorfer Kantorei unter Leitung des neuen Bezirkskantors Julian Handlos.

Außer der Kantorei mit Jugendkantorei wirken mit: Janina Staub (Sopran), Julia Werner (Alt), Johannes Mayer (Tenor), Johannes Fritsche (Bass) und das bewährte Ensemble musica viva Stuttgart mit Sabine Kraut als Konzertmeisterin.

Nummerierte Eintrittskarten gibt es bei der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5 in Schorndorf, und an der Abendkasse (21, 18, 15, 12 Euro, ermäßigt jeweils 3 Euro weniger für Erwerbslose mit Ausweis, Schüler, Studenten). Kinder unter sechs Jahren und Rollstuhlfahrer erhalten ihre Karten kostenlos. Vorbestellungen sind möglich unter0 71 81/25 99 24.

Auf der Kantorei-Website www.schorndorf-kantorei.de ist der nummerierte Sitzplan der Stadtkirche einsehbar.

Orgelmusik zur Schorndorfer Weihnachtswelt

Die zweite Orgelmusik zur Schorndorfer Weihnachtswelt findet am Samstag, 3. Dezember, 12 Uhr, in der Stadtkirche statt. Es spielt Martin Hetzinger. Die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes sind herzlich zum kurzen Innehalten bei adventlichen und weihnachtlichen Klängen eingeladen.

Weitere Orgelmusiken finden am 10. und 17. Dezember, jeweils von 12 bis 12.20 Uhr statt. Es spielen Ulrich Klemm, Julian Handlos und Lina Feilhauer (Oboe).

Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Kirchenmusik wird gebeten.