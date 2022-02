Backnanger Nachwuchsfestival

Das Backnanger Straßenfest, und somit auch das darin integrierte Nachwuchsfestival, werden 50 Jahre alt. Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage mussten beide Veranstaltungen die letzten zwei Jahre pausieren. Doch für 2022 rückt die Durchführung nun in realistische Nähe. Die Anmeldephase für junge Talente in der Backnanger Musikszene beginnt am Montag, 28. Februar, und endet am Donnerstag, 31. März.

Teilnehmen dürfen alle Musikerinnen und Musiker zwischen 12 und 35 Jahren. Die Anmeldegebühr beträgt 20 Euro. Das Straßenfest findet in diesem Jahr vom 24. bis 27. Juni statt.

Schon seit dem ersten Straßenfest im Jahre 1971 wird das Nachwuchsfestival, damals namentlich noch der Schlagerwettbewerb, auf die Bühne gebracht. Zum besonderen Anlass des Jubiläums bekommt das traditionelle Nachwuchsfestival einen neuen Anstrich und wird durch einige Neuerungen erweitert. Das Festivalbüro der Stadt Backnang rief hierzu das Motto „Tradition trifft auf Moderne!“ aus. Gleich der erste öffentlich sichtbare Schritt ist die Neugestaltung des Logos.

Coaching und Workshops für Halbfinalisten

Der einflussreiche Wettbewerb für Sängerinnen, Sänger und Bands richtet sich an eine breite Zielgruppe von Protagonisten, die sich für Live-Musik interessieren. Das übergeordnete Ziel ist es, das Interesse vor allem der jüngeren Zielgruppe für Musik zu wecken und Chancen zu bieten, diese auch in einem frühen Stadium einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren.

Künstlerinnen und Künstler sollen außerdem über den reinen Wettbewerb hinaus aktiv begleitet werden. Das Nachwuchsfestival soll – unabhängig von Sieg oder Niederlage - ein nachhaltiges und richtungsweisendes Ereignis im Leben aller Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler sein. Dieses Ziel möchte das Festival-Team in enger Kooperation mit der Backnanger Jugendmusik- und Kunstschule erreichen. Beispielsweise werden den Halbfinalisten vor- und nachgeschaltete Coachings und Workshops angeboten. Die Coachings werden ganztägig von Experten aus der Musikszene abgehalten und beinhalten sowohl Theorie- als auch Praxisteile.

Nachwuchsfestival digital

Ebenfalls eine große Neuerung: Das Nachwuchsfestival wird digital. Nicht nur die Anmeldung, sondern auch die ersten Votings werden zukünftig online ablaufen. Hintergrund für die Installation eines Online-Votings ist es, die Chancengleichheit für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu verstärken und auf die digitale Welt auszuweiten. So bleibt die Bewertung der Beiträge nicht nur einer Fachjury überlassen, sondern auch dem Publikum. Wie gewohnt wird das Nachwuchsfestival-Finale weiterhin live auf dem Backnanger Straßenfest stattfinden und von einer professionellen Band begleitet werden. Auch eine Fachjury mit Expertise bleibt Teil des Final-Prozederes.

Damit das Nachwuchsfestival dieses Jahr mit den zahlreichen zusätzlichen Aktionen durchgeführt werden kann, wird es freundlicherweise von der Wüstenrot Stiftung unterstützt. „Darüber sind wir wirklich sehr froh und bedanken uns ganz herzlich bei der Wüstenrot Stiftung“, betont der Kultur- und Sportamtsleiter der Stadtverwaltung Backnang Johannes Ellrott.

Anmeldemöglichkeit sowie alle weiteren Informationen auf www.backnanger-nachwuchsfestival.de.