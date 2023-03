„Bauch im Hirn“ mit Tim Becker

Waiblingen. Tim Becker tritt mit seiner Comedy-Show „Bauch im Hirn“ am Freitag, 10. März, um 20 Uhr im Kulturhaus Schwanen auf.

Kann man ein gutes Bauchgefühl auch im Kopf haben? Bauchredner Tim Becker sagt: Ja! Denn er hat sie nicht mehr alle. Oder doch? Sind es sogar zu viele? In seinem Kopf herrscht jedenfalls reger, chaotischer Verkehr und genau dort geht die Reise in seiner Comedyshow hin: in sein Gehirn. Eine wilde Fahrt durch die Windungen eines kreativen Kopfes. Lachen ist angesagt, wenn Tim Beckers Synapsen famose Charaktere entstehen lassen. Puppencomedy aus einer Welt voll schräger Typen, humorvollen Nervensägen und durchgeknallten Gedanken. Für spaßige Risiken und irre Nebenwirkungen kaufen Sie jetzt eine Eintrittskarte!

Eine Comedy-Show voller Überraschungen mit Bauchreden, Puppenspiel und bester Unterhaltung. Mehr Infos www.sprechenderbauch.de

Karten kosten im Vorverkauf online unter fidels-fritz.de 21 Euro, ermäßigt 19 Euro. An der Abendkasse zahlen Kurzentschlossene 22 Euro, ermäßigt 20 Euro.