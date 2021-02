Begegnungen im Westjordanland

Leutenbach. Die evangelische Kirchengemeinde Leutenbach lädt ein zu einem digitalen Vortrag: „Wandern auf Abrahams Pfad“, ein Reisebericht in Bildern, ist am Montag, 22. Februar, 19 bis 20.30 Uhr, zu sehen.

Der biblischen Überlieferung nach ist Abraham vor etwa vier Jahrtausenden von Ur am Euphrat in Mesopotamien - dem heutigen Irak - nach Haran in der heutigen Türkei und anschließend nach Kanaan (heutiges Palästina) gewandert. Von dort aus zog er weiter nach Ägypten und dann wieder zurück nach Kanaan, wo er in Hebron sesshaft wurde.

Der Weg durchquert fünfzehn verschiedenen Regionen des Nahen Ostens und verfügt derzeit über mehr als 1000 Kilometer begehbare Wege.

Das von der Weltbank finanzierte Projekt „Abraham-Pfad/wirtschaftliche Entwicklung in strukturschwachen Gemeinden“ versucht, mit der Ausgestaltung der für das Wandern nötigen Infrastruktur die Entwicklung des Gebietes zu stimulieren.

Der Referent Marius Stark ist im Herbst 2015 sieben Etappen des Abraham-Pfades im Westjordanland/Palästina gegangen. Mit seinem Vortrag und seinen Fotos möchte er interessierte Menschen teilhaben lassen an seinen Wandererlebnissen in einer wunderschönen, seit Jahrhunderten unverändert wirkenden Landschaft und an den Begegnungen mit das Herz anrührenden, gastfreundlichen Menschen.

Beim Pfarramt anmelden

Zur Veranstaltung anmelden kann man sich beim Pfarramt Leutenbach per E-Mail: pfarramt.leutenbach@elkw.de. Nach der Anmeldung wird ein Link zugesandt, mit dem man an dem Vortrag teilnehmen kann.