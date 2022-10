Leutenbach. Bekannte und neue Gesichter schauen den Besuchern auf den 18 Tafeln der Fotoausstellung „Begegnungen in Palästina und Israel“ entgegen, die von 7. Oktober bis 12. November im evangelischen Gemeindezentrum Leutenbach zu sehen ist.

Die Ausstellung wird mit einer Vernissage am Freitag, 7. Oktober, um 19 Uhr eröffnet und mit einer Finissage am Samstag, 12. November, um 19 Uhr beendet. Sie zeigt den Alltag vieler verschiedener Menschen im Heiligen Land. Ihre Lebensumstände werden dabei vor allem vor dem Hintergrund von Konflikt und Besatzung anschaulich, sei es, weil sie Betroffene von Gewalt oder Beschränkungen sind oder weil sie sich engagieren für einen gerechten Frieden für beide Völker.

Die Bilder zeigen Menschen in ihrem Zuhause, am Checkpoint, in einem von Zerstörung bedrohten Haus, auf dem Weg zum Gebet, auf einem Acker, bei der Olivenernte; mit Kindern spielend, bei der Arbeit, im Austausch mit Menschen der „anderen Seite“, lachend und weinend. Mit dieser Ausstellung möchte die Gemeinde eine visuelle Begegnung mit einigen dieser Frauen und Männern aus Palästina und Israel ermöglichen.

Für die Besichtigung der Ausstellung können individuell Termine außerhalb der Gottesdienstzeiten beim Ev. Pfarramt Leutenbach vereinbart werden, per E-Mail an pfarramt.leutenbach@elkw.de oder unter0 71 95/91 02 96.

Vortrag zur Eröffnung

Zur Ausstellungseröffnung am Freitag, 7. Oktober, gibt es um 19 Uhr einen Vortrag in der Johanneskirche Leutenbach. Persönliche Begegnungen und Freundschaften im Heiligen Land prägen das Verständnis von Jens Nieper für die Geschichte und das heutige Leben für Christen, Juden und Muslime dort. Wie die Ausstellung selbst wird auch sein Vortrag konkret und lebensnah die Hintergründe und die aktuelle Situation der Region beleuchten.

Jens Nieper war von 2007 bis 2012 Referent der EKD für den Nahen Osten und die kirchlichen Weltbünde. 2012 bis 2021 war er Nahostreferent im Berliner Missionswerk. Derzeit ist er Gemeindepfarrer in Dortmund.

Vortrag zur Finissage

Zum Abschluss der Ausstellung hält Johannes Zang am Samstag, 12. November, um 19 Uhr einen Vortrag in der Johanneskirche Leutenbach. Der Titel lautet „Von Ausgangssperre bis Zugvögel“.

Der deutsche Journalist, Musiktherapeut, Organist und Reiseleiter Johannes Zang liest aus seinem neuen Buch „Erlebnisse im Heiligen Land“. 77 Geschichten aus Israel und Palästina. Der Autor lebte fast zehn Jahre in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten und führte Gespräche mit Hunderten von Menschen bei Familienfeiern, an Kontrollpunkten, in Schulen und Sammeltaxis und nach Friedensgebeten. Mit den kurzweiligen Texten wird anschaulich, wie bunt und anziehend, aber auch wie verstörend, widersprüchlich das Land ist.

Johannes Zang hat von 1999 bis 2003 palästinensische Kinder in Bethlehem in Musiktheorie sowie im Klavier-, Kirchenorgel- und Gitarrenspiel unterrichtet. 2005 bis 2008 hat er in Jerusalem Klavier und Orgel in fünf Kirchen der anglikanischen Diözese von Jerusalem unterrichtet.