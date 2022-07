Bei uns im Wald, da ist was los!

Urbach. Der Waldwagen, die Basisstation des Vereins Waldpädagogik Urbach öffnet am Sonntag, 31. Juli, im Rahmen des Deutschen Wandertags 2022 seine Tür. Der Wagen steht beim Wanderparkplatz Hagsteige, oberhalb vom Urbacher Freibad im Wald.

Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher Kräutersalz zusammenstellen und mörsern. Dabei gibt es so einiges zu schnuppern und Wissenswertes über die verwendeten Kräuter zu hören. Wie fühlt sich der Waldboden wirklich an? Um das zu erfahren, ziehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Schuhe und Socken aus und machen so eine neue Sinneserfahrung. Zur „Belohnung“ gibt es einen würzigen Waldkeks. Weiterhin laden ein Bilderrätsel und ein Pflanzenquiz zum Mitraten ein.

Darüber hinaus sind Kinder, Jugendliche und Familien zu einer Bergrutschführung eingeladen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Freibadparkplatz in Urbach: Es geht durch die Streuobstwiesen hinauf zum Bergrutsch. Hier bekommt man einen Einblick in den Keuper mit seinen verschiedenen Schichten, die vor etwa 200 Millionen Jahren entstanden sind.

Unterwegs gibt es Interessantes über die dort heimische Tier- und Pflanzenwelt zu erfahren. Gegen 15 Uhr endet die Führung am Waldwagen der Waldpädagogik.

Alarmstufe Grün!

An diesem Nachmittag ist auch die „Alarmstufe Grün!“ von 13 bis 16.30 Uhr zu Gast im Urbacher Wald. Diese interaktive Wald- und Klima-Rallye der SDW ermöglicht es Familien oder Gruppen mit Kindern ab sechs beziehungsweise zehn Jahren, eine ganz besondere Erfahrung draußen in der Natur zu machen. Startpunkt ist am Wanderparkplatz Hagsteige.

In Teamarbeit erfahren die Teilnehmer spielerisch viel Wissenswertes über die Zusammenhänge zwischen Wald und Klima. Und darüber, was man selbst für den Klimaschutz tun kann. Ausgestattet mit einem kleinen Klimalabor auf vier Rädern sowie einem Tablet, auf dem man über die App „Action Bound“ die kurzweilige Spielanleitung abrufen kann, geht es für rund zwei Stunden auf eine spannende Tour durch den Wald.

Weitere Infos sind auf www.waldpaedagogik-urbach.de zu finden. Sowohl der „Offenen Waldwagen“, die Bergrutschführung und auch die „Alarmstufe Grün!“ sind kostenfrei und können ohne Anmeldung besucht werden.