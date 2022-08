Beim Schaffensprozess dabei sein

Berglen. Auch in diesem Jahr findet auf dem Gelände in der Alpenstraße 3 in Streich ein Kunst- und Bildhauersymposion statt. Der Zugang ist über die rückwärtige Einfahrt hinter der Alten Kelter.

Sechs Kreative aus der Umgebung arbeiten eine Woche lang, von Montag, 29. August, bis Samstag, 3. September, jeweils von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr bei Michael Schützenauer auf dem „Bildhauerhof“ und erschaffen dabei neue Kunstwerke.

Ab 19 Uhr gibt es ein gemütlich Beisammensitzen mit Gesprächen über Kunst. Am Donnerstagabend berichten Doina Apostol und Michael Schützenbeger von ihren Eindrücken aus der diesjährigen Biennale in Venedig.

Am Sonntag, 4. September, findet ab 11 Uhr eine Abschlussveranstaltung statt.

Alle Kunstinteressierten sind herzlich eingeladen, den Fortschritt der Skulpturen und Plastiken anzuschauen und mit den Künstlerinnen und Künstlern zu reden. Bitte während der Arbeit die notwendigen Sicherheitsabstände beachten!

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen parallel zur Symposionsarbeit in dem neuen „Winteratelier“ eine kleine Auswahl ihrer bisherigen Werke.

Mit dabei sind: Albrecht Grosse, Wendlingen, Holzbildhauerei; Ebba Kaynak, Schorndorf, Holzbildhauerei; Ingrid Lindemann, Leutenbach, Steinbildhauerei; Hans-Peter Östermann, Rommelshausen, Steinbildhauerei; Maria Schulz, Winterbach, Marmor; Michael Schützenberger, Berglen-Streich, Kupfer und Diabas.