Bekloppte böse Buben (46)

Der Volksmund warnt:„Gelegenheit macht Diebe“. Wie recht er damit hat, zeigen oft die Polizeimeldungen. Bei manchem Diebesgut kann man sich kaum vorstellen, dass so ein Coup geplant gewesen sein soll. Auf der anderen Seite sind solche Meldungen auch eine Warnung: Auch vermeintlich Nicht-Stehlbares ist oft gefährdet.

Dass Obst und Gemüse geklaut, förmlich über Nacht einfach abgeerntet wird, ist dabei schon fast eine traurige Routine. So haben Unbekannte Anfang Juni von einer Obstwiese in Freiburg 900 Kilo Kirschen gestohlen, der Schaden beträgt 5000 Euro. Von einem Spargelfeld in Südhessen haben Diebe 300 Kilo Spargel im Wert von 3000 Euro abgeerntet – und den sogar korrekt gestochen. Und auch sowas kennt man: In Altensteig (Kreis Calw) haben Diebe einen Zigarettenautomaten abmontiert, geklaut und zuletzt leergeräumt im Wald liegen lassen.

Neu ist – oder fühlt sich für mich so an – das „Abernten’“ von Maibäumen. Vier Männer haben bereits Anfang Mai in Riedhausen im Kreis Ravensburg Maibäume geklaut, wurden dabei aber erwischt. Ein Vater hatte beobachtet, wir der Maibaum seiner Tochter abgehackt und mitgenommen wurde. Er verfolgte die Täter, war Zeuge einer weiteren Fällung und merkte sich letztlich das Haus, in dem die Männer verschwanden. Dann rief er die Polizei, die jene Diebe dann auch sogleich stellte. Die Meldung erklärt überdies: Das Aufstellen eines Maibaums vorm Haus der Auserwählten gilt in einigen Regionen als Liebesbeweis. Mitunter werden jene Bäume dann aber von „Rivalen“ des Aufstellers wieder geklaut.

Ein anderer Dieb hat auf einem Parkplatz in Finkenberg, Landkreis Meißen, an der A 13 etwas gefunden, womit er vermutlich bei seiner Angebeteten noch viel mehr punkten konnte: Er stahl von einem über Nacht abgestellten Lastwagen 20 Paletten mit Schuhen im Gesamtwert von rund 20.000 Euro. Das reicht wohl ne Weile ...

Was ein Dieb aus Wahlheim, Kreis Ludwigsburg, wohl mit einer zehn Meter langen, verzinkten Dachrinne tut, die er jüngst aus der dortigen Kläranlage stahl, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Und auch die 300 Klettersteine, die Unbekannte in Memmingen von der Außenwand einer Freizeithalle abgeschraubt und gestohlen haben – immerhin in einem vierstelligen Wert – geben Rätsel auf. Die Welt wird halt immer bekloppter – die Diebe auch.

Freundliche Grüße, Ihr Mathias Schwappach