Beliebte Melodien aus Film und Musical

Schorndorf. Magische Momente erleben Besucherinnen und Besucher bei einem Streifzug durch die Welt der Film- und Musical-Musik mit dem Orchester des Sorbischen Nationalensembles und herausragenden Gesangssolisten am Sonntag, 27. Februar, 19 Uhr, in der Barbara-Künkelin-Halle.

Abenteuer, Romantik und Drama - faszinierende Augenblicke unvergessener Hollywood-Helden sowie Broadway-Ohrwürmer als Hörerlebnis! Das Publikum taucht ein in den Zauber großer Momente der Kino- und Musicalgeschichte, ergänzt um Kostproben bisher kaum bekannter Perlen sorbischer Filmkunst.

Was Mozart für die Klassik, sind Andrew Lloyd Webber, John Williams oder Alain Silvestri für das Musical. „Das Phantom der Oper“, „Märchen schreibt die Zeit“ aus dem Kult-Musical „Die Schöne und das Biest“ oder „Forrest Gump“ sind unter anderem im Konzert mit dem 25-köpfigen Orchester zu hören.

Karten kosten im Vorverkauf 28 Euro und sind erhältlich beim MKT-Ticketshop in der Kirchgasse in Schorndorf oder auf www.reservix.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 30 Euro.