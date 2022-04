Ben Granfelt Band im Stiftskeller

Die Ben Granfelt Band spielt am Freitag, 8. April, im Stiftskeller, Stiftsstraße 32, in Weinstadt-Beutelsbach. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Ben Grantfelt, Masa Maijanen am Bass und Jari Salminen am Schlagzeug freuen sich darauf, endlich wieder live vor Publikum zu spielen.

Bens Geschichte im Musikgeschäft reicht weit zurück bis zu Gringos Locos in den 80ern, Guitar Slingers und Leningrad Cowboys in den 90er Jahren, gefolgt von Wishbone Ash und Los Bastardos Finlandeses. „Live… Because We Can!“ ist Bens 19. Solo-Veröffentlichung. Mit seiner Gitarre überträgt er sowohl mit Gesangs- als auch mit Instrumentalsongs eine ganz individuelle Granfelt-Stimmung auf das Publikum.

Musiker: Ben Granfelt, Gesang, Gitarre, Masa Maijanen, Bass, Jari Salminen, Schlagzeug.

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.