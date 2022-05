Benefiz-Brunch mit Versteigerung

Winnenden/Oberrot. Zu einem unterhaltsamen Benefiz-Brunch mit Musik und Versteigerung in exklusivem Ambiente lädt der Winnender Freundeskreis Ukraine um Rosie Reh, Alex Mandl und Dr. Camelia Toma am Sonntag, 15. Mai, in das Zelt des Golfclubs Marhördt in Oberrot ein.

Auf dem Programm stehen Auftritte des bekannten Comedians „Schwester Bärbel“ sowie der Soulstimme David Hanselmann und den Chartstürmern Kerstin und Enzo. Die Moderation übernimmt Kai Tutas.

Bei einer unterhaltsamen Versteigerung können zudem exklusive Exponate erworben werden, deren Einnahmen ebenso an die Hilfsorganisation gehen. Viele illustre Persönlichkeiten und Gäste aus Wirtschaft und Politik haben bereits zugesagt.

Exklusive Versteigerung

Zu ersteigern gibt es das von Gotthilf Fischer in Auftrag gegebene legendäre Friedenskreuz. Die gefertigte Miniaturausgabe wurde der Chorlegende vom Künstler selbst, dem Sagzahnschmied Hans Guggenberger, überreicht. Es ist ebenso wie sein großer Bruder in edelsten Materialien wie Marmor, Bergkristall und Rosenquarz gefertigt.

Ein weiteres einzigartiges Kunstwerk in der Versteigerung ist ein Anhänger für eine Kette von art.means.hope, der aus 14-Karat-Gold, einer Fundmuschel aus der Karibik und Edelsteinen besteht.

Eine echte Fender Stratocaster, die meistkopierte und beliebteste Rockgitarre der Welt, wurde von Jimmy Hendrix, Eric Clapton oder Ritchie Blackmore gespielt. Für den Benefiz-Brunch gibt es einen Nachbau der Gitarre von Mungo Jerry a.k.a Ray Dorset („In The Summertime“) – vom Musiker signiert.

Zudem kann für einen von VfB-Spielern unterschriebenen Fußball, ein Gemälde einer Winnender Künstlerin und viele weitere Überraschungen geboten werden.

Der Eintritt von 20 Euro geht ohne Abzüge an die Schorndorfer Aktion Straßenkinder, die damit humatäre Fahrten in die Ukraine organisiert. Die Kosten des Brunchs betragen 36,90 Euro. Karten gibt es in begrenzter Anzahl unter0 79 77/9 11 99 70.