Benefizkonzert für die Ukraine

Winterbach. Die Kulturinitiative Rock veranstaltet am Samstag, 23. April, 18 Uhr, in der Salierhalle in Winterbach ein Benefizkonzert für die Opfer des Krieges in der Ukraine. Viele tolle Künstler aus der Region haben, ohne zu zögern, ihre Teilnahme zugesagt, sie alle verzichten auf ihre Gage. Der Abend wird von SWR-Radiosprecher Michael Lehmann moderiert.

Der gesamte Erlös des Benefizkonzerts aus Kartenverkauf und Gastronomie kommt der Aktion „SWR-Herzenssache“ zugute, damit den Geflüchteten in ihrer schweren Lebenslage geholfen werden kann.

Die teilnehmenden Bands:

Hiss

Die Teufelskerle von Hiss ziehen um die Welt, um dem Publikum ihre Mischung aus Folk und Ska, aus Walzer und Blues, aus Polka und Roll nahezubringen. Mag ihnen die Zeit auch die eine oder andere Furche in die Gesichter gezogen haben, ihre Musik ist noch immer frisch, ihre Auftritte sind noch immer voller Kraft und ihre Texte eine Liebeserklärung an den Humor und das Leben (www.hiss.net).

Wendrsonn (unplugged)

Wendrsonn ist die Schwabenrockband Nummer Eins. Mit ihrem energiegeladenen Folk-Rock-Crossover haben sie ein ganzes Genre wiederbelebt und dabei neue musikalische Standards definiert. Die kreativen Schwaben erobern spielerisch jedes Publikum und nehmen alles und jeden aufs Korn - vor allem sich selbst. Virtuose Schwabenstreiche, Sinn und Unsinn aus dem Land der Dichter, Denker, Bruddler und Rebellen – zom Lacha ond zom Heula scheee (https://wendrsonn.de).

Dr. Mablues & the Detail Horns

Seit über 30 Jahren zelebrieren Dr. Mablues & the Detail Horns in unveränderter Besetzung und mit grenzenloser Bandpower einen einzigartigen Mix aus bläserbetontem Rhythm’n’Blues, Rock und Soul. Mit einer unverwechselbaren Bühnenshow, fesselnden Wortspielereien und unwiderstehlicher Verbal-Akrobatik sorgen die neun Musiker aus dem Remstal auch zwischen den Songs für professionelles Entertainment. Wo auch immer sie auftreten: Die Bluesdoktoren aus Deutschlands wildem Süden haben die ultimative Medizin für Ohren und Lachmuskeln im Gepäck (www.mablues.de).

Cassandra & The Boyz (Gez)

Man nehme zwei bis drei Gitarren, ein Saxophon, und gebe dazu etwas Bass und Schlagzeug hinzu. Dann mit einer Prise Percussions würzen. Serviert wird das Ganze mit etwas Backgroundgesang und markant-lässigen bis rauchig-souligen Leadvocals. Das Ergebnis nennt sich Cassandra & The Boyz: Rock-, Pop-, Soul- und Blues-Nummern völlig eigenständig und teilweise ganz neu interpretierte Coversongs und tiefgründige Eigenkompositionen (www.cassandra-and-the-boyz.de).

Calo Rapallo

„Man muss nicht unbedingt ein Schwarzer aus Mississippi sein, um den Blues spielen zu können. Man muss ihn nur haben - den Blues.“ Calo Rapallo, gebürtiger Sizilianer, lebt im Remstal - und hat den Blues. Seit über 30 Jahren hat er ihn. Die ersten Töne, die er selber auf einer Gitarre spielte, gaben ihm recht, und sehr bald nahm auch das Publikum in den Liveclubs wahr, dass da einer mit ganz besonderen Gaben daherkommt. Calo hat sie alle bespielt, die einschlägigen Clubadressen im Stuttgarter Raum, seine Heimat wurde jedoch bald der Schorndorfer Club Manufaktur, wo er unvergessliche Gigs inszenierte (www.calorapallo.de).

Rio Grande Mud

In der Tradition der legendären Bluesrock-Jam-Bands spielen Rio Grande Mud in der klassischen Besetzung mit Gitarre, Bass, Keyboards und Schlagzeug. Dass sich im Liveset der Band viele alte Bluesrock-Klassiker befinden, ist kein Zufall - Rio Grande Mud haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Songs im bandeigenen „mudstyle Bluesrocksound“ wiederzubeleben. In diesem Sound covert die Band auch bekannte und weniger bekannte Songs von ZZ Top, Free, Bob Dylan und anderen (www.facebook.com/Rio-Grande-Mud-1589215184726165/).

Zam Helga

Zam Helga, 1968 geboren, blickt auf ein turbulentes Leben und eine aufregende Karriere zurück. Er ist ein Vollblut-Performer, ein engagierter Songpoet und großartiger Sänger, blieb aber nie am Platz vor den Mikrofonen stehen: Als Musikproduzent und Studiobesitzer zeichnet er sich mit langjähriger Erfahrung für viele seiner eigenen Alben und die anderer Künstler aus (www.zamhelga.de).

Tightrope (Axel Nagel)

Axel Nagel spielt seit Anfang der Neunziger in diversen Bands. 1998 beschließt er, hauptberuflich als Musiker zu arbeiten und gründet zusammen mit anderen Profis die Band Opportunity, mit der er zu seinen akustischen Wurzeln zurückkommt. Er arbeitet parallel mit seiner Band Tightrope im elektrischen Bereich weiter. Seit 2004 ist Axel Nagel als freier Musiker für Musical-Produktionen und Kinderstücke am Theater der Stadt Aalen tätig. Er veröffentlicht 2011 sein erstes deutschsprachiges Album „Außenansicht“ (www.axelnagel.com, www.tightrope.de).

Congamania

Congamania führt auf eine Reise vom afrikanischen Kontinent über Kuba nach Brasilien. Die sechs Musiker von Congamania überzeugen mit Spielfreude und beeindruckenden Klanggemälden (www.congamania.de).

Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 30 Euro, an der Abendkasse 32 Euro. Karten gibt es auf www.kulturinitiative-rock.de.