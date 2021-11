Benefizkonzert mit „The Mamatoo“

Backnang. Die Band The Mamatoo gibt am Sonntag, 21. November, um 18 Uhr ein Benefizkonzert in der Backnanger Stiftskirche.

Die drei Musikerinnen und vier Musiker mischen kreative und selten gehörte Coverversionen aus Pop, Rock und Soul mit eigenen Kompositionen.

Mit diesem Klang-Mix haben sie sich einen Namen weit über den Stuttgarter Raum hinaus gemacht. 2017 gewann The Mamatoo den dritten Preis beim deutschlandweiten Bandwettbewerb „Rastatt BaRockt“.

Mit Blick auf die Corona-Pandemie gilt die 2G-Regel. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös kommt der Jugendarbeit der Kirchengemeinde Backnang WaHeMa zugute.