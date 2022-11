Berühmte Bauten aus aller Welt

Im Museum Welzheim in der Pfarrstraße 8 sind bis Sonntag, 8. Januar 2023, „Berühmte Gebäude aus aller Welt“ im Miniaturformat zu sehen.

Jens Boy, langjähriger Ober, war 23 Jahre in Blessings Landhotel in Lehnenberg beschäftigt. Während der Zwangsschließung durch Corona hat er sich in der zusätzlich gewonnenen Freizeit mit dem Bau von Modellen berühmter Gebäude aus aller Welt beschäftigt.

Zuvor war Jens Boy jahrelang auf Kreuzfahrtschiffen als Restaurantsteward auf der ganzen Welt unterwegs und hat viele der im Welzheimer Museum gezeigten Gebäude schon im Original gesehen.

Die Bausätze dieser berühmten Bauwerke sind jedoch nicht im Einzelhandel erhältlich, sie zu bekommen ist meist nur über das Internet möglich. Der Preis für so einen 3D-Bausatz beträgt in der Regel zwischen 25 und 80 Euro.

Im Museum wird eine umfangreiche Modellauswahl gezeigt. So sind zum Beispiel folgende Modelle ausgestellt: der Eiffelturm in Paris, der Markusplatz von Venedig, die Hagia Sophia in Istanbul, die Freiheitsstatue von New York und das Taj Mahal aus dem indischen Agra, um nur einige Beispiele zu nennen.

Bei all diesen Miniaturen, die zu Gast in Welzheim sind, darf eine nicht vergessen werden – das „Kolosseum der Schwaben“, die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Geöffnet sonntags

Geöffnet ist das Museum Welzheim jeden Sonntag von 13 bis 16 Uhr. Im Museum bitte Maske tragen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Weitere Informationen rund ums Museum findet man auf www.museumwelzheim.de.