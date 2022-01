Beschwingt ins neue Jahr mit German Brass

Ludwigsburg. Das Bläserensemble German Brass tritt am Samstag, 8 Januar, um 19.30 Uhr auf dem Forum am Schlosspark in Ludwigsburg auf. Unter anderem stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Johann Strauss und George Gershwin auf dem Programm.

Der Veranstalter schreibt: Was die Alchemisten des Mittelalters vergeblich versuchten, gelingt den Profi-Musikern von German Brass mit Leichtigkeit: Sie machen Blech zu Gold. Zu den besten ihres Fachs gehörend, wechseln sie mühelos zwischen verschiedenen Musikstilen und nehmen das Publikum mit ihrer glanzvollen Mixtur aus Klassik, Jazz und Soundtracks auf eine faszinierende Reise durch die Welt der Musik.

Legendär sind die unnachahmlichen Konzertmoderationen des Ensemblemitglieds Klaus Wallendorf. Mit seinen geistreichen Conférencen führt der Hornist der Berliner Philharmoniker humorvoll durchs Programm und begeistert das Publikum immer wieder aufs Neue mit launigen Versen und perfekt nachgeahmten Dialekten - ein sprichwörtliches Erlebnis.

Es spielen Christoph Baerwind, Werner Heckmann, Matthias Höfs, Uwe Köller Trompete, Alexander Erbrich-Crawford, Uwe Füssel, Fritz Winter Posaune, Wolfgang Gaag, Klaus Wallendorf Horn, Stefan Ambrosius Tuba. Unterstützt werden die Bläser von Herbert Wachter am Schlagzeug.

Basierend auf der Idee, musikalische Zwänge abzuschütteln und eigene Musik zu kreieren, gründet sich im Jahr 1974 das Deutsche Blechbläserquintett, aus dem später German Brass entsteht. Dieses anfängliche Quintett ebnet den Weg zu einer neuen Kammermusikformation für Blechbläser. Die große Musikgeschichte beginnt mit der Erweiterung des Ensembles um weitere fünf Musiker anlässlich der Feiern für Johann Sebastian Bach im Jahr 1984. Damit gelingt der Wandel von der überschaubaren, kammermusikalischen Besetzung zum großen Orchesterklang.

Karten

Karten in verschiedenen Kategorien gibt es online auf https://forum.ludwigsburg.de/startseite/kultur/spielplan.html unter dem Konzertbeitrag German Brass.

Ermäßigte Karten sind ausschließlich telefonisch unter der Rufnummer 0 71 41/910-39 18 erhältlich.