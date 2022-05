„Best of Kracher“ – Kabarett mit Patrizia Moresco

Seit vielen Jahren mischt „die Moresco“ die deutschsprachige Comedy-Szene auf und begeistert ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Am Samstag, 7. Mai, 20 Uhr, ist Kabarettistin Patrizia Moresco zu Gast im Stiftskeller Beutelsbach. Voller Selbstironie erzählt die in Berlin lebende Italienerin mit schwäbischen Wurzeln über den Wahnsinn des alltäglichen Lebens, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Ob digitale Welt, das unablässige Daddeln in WhatsApp-Gruppen, peinliche Selfie-Versuche mit schmollendem Duck Face oder übertriebener Schönheitswahn dank „Barbie-World“, Fitness-Junkies, Wellnesssüchtigen und Ernährungspäpsten - wenn sich die „Komik-Kaze-Kabarettistin“ in Rage redet, bekommt jeder und alles sein Fett weg: Populisten, Geschlechterkampf und das eigene Älterwerden. Moresco geht mit sich und ihren Mitmenschen nicht sanft ins Gericht und ist dabei doch immer saukomisch.

Tickets zum Preis von 18/16 Euro sind unter www.weinstadt.de/tickets sowie beim Remstal Tourismus im Bahnhof Endersbach erhältlich.