Mit Liedern aus der Schatzkiste will der Sängerkranz Alfdorf in diesem Jahr sein Publikum bei der Jahresfeier am Samstag, 1. April, 19.30 Uhr, in der „Alten Halle“ Alfdorf verwöhnen. Für den zweiten Teil der Veranstaltung konnte der Verein die bekannte Alfdorfer Künstlerin Tina Schlechter alias Betty mit ihrem Team gewinnen.

Betty ond die LaLa Buaba sind die schwäbische Antwort auf Trios wie TicTacToe, die BeeGees und Maultaschen mit geschmelzten Zwiebeln und Kartoffelsalat.

Das ungewöhnliche Gespann aus Tina Schlechter, Claus Lindenmayer und Olaf Nägele unterhält sein Publikum mit Neuinterpretationen bekannter Songs, eigenen Kompositionen und mehrstimmigem Gesang. Da wird zur Melodie von „Boat on the river“ von Styx die Geschichte vom „Plätzle am Neckar“ erzählt, „Love is in the air“ von Jon Paul Young mündet in der harmonie-gefährdenden Frage „Wo kommsch du jetzt her?“, und einem schwäbischen Alltagsgetränk wird mit „Was du brauchsch, isch Moschd“ die Ehre erwiesen. Dass dabei die Beatles anklingen, kann kein Zufall sein.

Dazwischen geben die drei auch eigene Songs zum Besten und erzählen Schnurren, die so unglaublich klingen, dass sie nur wahr sein können.

Im Anschluss an Betty ond die LaLa Buaba laden Tina Schlechter und Claus Lindenmayer zu einem Streifzug durch die zeitgenössische Popmusik ein. Sie interpretieren Hits der 80er und 90er Jahre aus allen Genres und zeigen, dass diese auch in einem auf Gitarre und Gesang reduzierten Arrangement ihre Magie behalten.

Karten im Vorverkauf

Einlass zur Veranstaltung ist ab 18.30 Uhr. Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt.

Karten kosten für Schüler und Studenten 3 Euro und für Erwachsene 8 Euro; sie sind im Vorverkauf erhältlich in Alfdorf, Kirchstraße 7, bei Joe’s Spiel- und Schreibwaren und bei allen Sängern. An der Abendkasse kostet der Eintritt 12 Euro.

Die Künstler des Abends

Als Schauspielerin und Musikerin sind die Bühnen für Tina „Betty“ Schlechter ein zweites Zuhause. Seit sie den „Welcome to Europe“-Songcontest mit ihrer Single „Mach die Augen auf“ gewann, liegen ihr die Herzen der Fans zu Füßen. Bei Betty ond die LaLa Buaba ist sie die Chefin, auf und erst recht hinter der Bühne.

Claus Lindenmayer hat in seiner Musiker-Laufbahn Showgrößen wie Howard Carpendale, Tom Jones und Phil Collins begleitet und an etlichen CD-Produktionen mitgewirkt. Bei Betty und die Lala Buaba übernimmt er das musikalische Arrangement, die Instrumentierung und trägt durch seinen glockenreinen Gesang zur Mehrstimmigkeit bei.

Olaf Nägele, Autor, Humorwerker und Singer-Songwriter, sieht sich als Vertreter des „New Swabism“, der die moderne Seite des Schwabenseins beleuchtet. Mit seinen humorigen Lesungen aus mittlerweile zwölf Büchern und nicht zuletzt als trommelnder Pullunder-Träger im „Kartoffelsalat-Song“ der DooWop Mädla hat er eine kleine, aber feine Fanschar erobert.