Bidonville mit „Paris s’éveille“

Lorch. Bidonville gastiert mit „Paris s’éveille“ am Samstag, 18. März, 20 Uhr, im Bürgerhaus Schillerschule in Lorch. Bereits ab 15 Uhr heißt Monsieur Claude mit seinem Classic Foodtruck die frankophilen Gäste, im 60. Jahr der deutsch-französischen Freundschaft, vor dem Bürgerhaus mit Crêpes willkommen.

Mit luftig, leichten Crêpes nach original französischer Art, süßen und herzhaften Variationen und dazu passenden Getränken möchte er die Gäste verwöhnen. So genießt man bei Monsieur Claude die besten Crêpes vor dem Bürgerhaus , frisch zubereitet.

Die Band Bidonville um den in Ludwigsburg lebenden Franzosen und Sänger Thierry Saladin hat sich dem französischen Chanson vor allem der 40er bis 60er Jahre verschrieben. Ihm gelingt es, eine Brücke zwischen Chanson und Jazz zu schlagen. Mit seiner etwas herben, charismatischen Stimme ist er dafür prädestiniert, sich sowohl in sanften Balladen wie auch in stürmischen Up-tempo-Nummern zu bewähren.

Einfühlsam begleitet wird Thierry von professionellen Musikern aus der Stuttgarter Jazzszene, die seiner Musik mit einem Höchstmaß an Sensibilität Ausdruck verleihen. Swingend unterlegen Oliver Biella (Gitarre), Christoph Sauer (Kontrabass) und Thomas Ott (Akkordeon) den expressiven Gesang.

In „Paris s’éveille“ geht es naturellement um die Liebe, um Beziehungsprobleme, Einsamkeit und Gemeinsamkeit, aber auch um alltägliche Situationen und humorvolle Episoden. Thierry macht den Abend zum Erlebnis: Er holt die Sehnsucht nach Paris, den kleinen Bars, der wohligen Melancholie im Leben, dem großen „Je t’aime“ auf die Bühne.

Er schwärmt mit Leidenschaft und Ausdruckstiefe, und das Publikum träumt von Tod und Teufel - und von der Liebe. Auch wenn man kein Französisch versteht - man fühlt, worum es sich handelt.

Der Eintritt kostet 19 Euro. Karten sind im Vorverkauf erhältlich: Buchhandlung Semicolon in Lorch,0 71 72/91 93 56; Elektro Geiger in Waldhausen,0 71 72/71 22; Donner Papeterie in Plüderhausen,0 71 81/9 98 61-0. Die Abendkasse ist eine halbe Stunde vor Beginn geöffnet.