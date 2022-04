Biergarten auf der Lümmelwiese startet mit Mike-Janipka-Konzert

Großhöchberg. Die Biergarten-Saison auf der Lümmelwiese startet am Samstag, 30. April, mit einem Fest zur Apfelblüte und Musik.

Die Tische stehen, die Lager sind gefüllt. Am Samstag, den 30. April, öffnet ab 16 Uhr der Ausschank. Vorab findet schon die Mitgliederhauptversammlung des Fördervereins im Kabirinett statt und ab 17.30 Uhr bildet Mike Janipka einen würdigen musikalischen Rahmen für das Apfelblütenfest. Auch am 1. Mai: Draußen sitzen in der warmen Sonne, bei kalten Getränken. Sehr ruhig, idyllisch, mit guter Luft und viel Platz, ist der Kabirinett Biergarten vom 30. April bis zum 30. September ein herrliches Ausflugsziel. Familien, Ausflügler, Tagestouristen können sich, freitags, samstags und sonntags, im Juni, Juli und August auch donnerstags, in Großhöchberg treffen, um ihre Kinder im Sand graben zu lassen, zu Musik zu lümmeln oder neben einer erweiterten Sonntagskarte, den schon berühmten „Frau Irenes Käsekuchen“ zu genießen.

Der Biergarten ist auch parallel zu den Veranstaltungen für alle geöffnet.