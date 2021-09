Black Pictures mit Songs von Zam Helga

Waiblingen. Zam Helgas neu formierte Band „Black Pictures“ spielt am Freitag, den 17. September, 20 Uhr, im Kulturhaus Schwanen, Winnender Straße 4 in Waiblingen. Bei gutem Wetter findet das Konzert auf der Bühne hinter dem Kulturhaus statt, bei Regen im Schwanensaal.

Black Pictures heißt das neue Zuhause für Zam Helgas „English Songs“. Zams Kraft und Intensität als Sänger, Gitarrist, Komponist, Textdichter und Produzent brachten ihn auf Bühnen, in TV-Shows und Tonstudios mit Größen wie New Model Army, Willy de Ville, The Ramones, Blur, Bob Geldof und vielen mehr zusammen. Mitte der Neunziger widmete Zam Helga sich seiner Muttersprache Deutsch und verblüfft seitdem mit immer neuen und komplexeren Klang- und Textstrukturen. 2015 erschien das langerwartete Album „Monster“, gefeiert von Fans und Kritikern gleichermaßen. 2020 folgte das deutschsprachige Album Königskind, zudem gab Zam aber auch eigenen alten und neuen englischen Liedern wieder Raum und formierte mit Peter Kumpf und Andy Kemmer ein Trio, das mit zwei ausverkauften Abenden die neue Ära einläutete. Der Veranstalter über Zam Helga und die Black Pictures: „Noch immer ist es die Urgewalt der Rhythmus- und Gitarrenwände und die Schönheit und das Staunen in stilleren Momenten, zusammengehalten durch die markante Stimme, die jede Seelenwand durchbricht und wütende Winde heraufbeschwört, um dann sanft und melancholisch über den langen Weg der Menschheit zu philosophieren. Und dann wäre da noch die explodierende Körperlichkeit, mit der Zam Helga, einem Derwisch gleich, ein jedes Konzert zu einem heiligen Ritual des Tanzes erhebt.“

Tickets für 17,50 Euro, ermäßigt 9,80 Euro, gibt es im Vorverkauf (inkl. Gebühren) online und an allen VVK-Stellen (reservix). An der Abendkasse sind eventuell übriggebliebende Restkarten für 19 Euro, ermäßigt 11 Euro erhältlich. Eine Reservierung für die Abendkasse ist möglich unter0 71 51/50 01-16 74.