Blues Blaster Seven mit Blues, Rock & more

Schorndorf. Nach der Zwangspause sind BB7 wieder zurück im Engel, Gottlieb-Daimler-Straße 26, und bringen mit aufgestauter Spielfreude jede Menge Blues, Rock and more zu Gehör! Und zwar am Samstag, 14. Mai, ab 20 Uhr.

Blues Blaster Seven, das ist erstklassiger Bluesrock mit einer einzigartigen Bluesgitarre, kraftvollen und dynamischen Grooves, dem fulminanten Sound der Hammondorgel, das Ganze unterstützt von einem Bläsersatz, und darüber steht eine einmalige und authentische Bluesstimme mit Gänsehautfeeling.