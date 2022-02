Weinstadt. Die Fast Eddy’s Blue Band gastiert beim Jazzclub Armer Konrad am Freitag, 18. Februar, um 20.30 Uhr im Stiftskeller Stiftstraße 32 in Beutelsbach. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

Fast Eddy’s Blue Band wurde 1990 von dem in London geborenen Bluesrock-Sänger Eddy Wilkinson gegründet. Ihr unverwechselbarer und ausdrucksstarker Stil wird geprägt von mitreißendem, dynamischen Blues und Rock mit leichten Elementen aus Soul und Funk. Getragen von Eddys unverwechselbaren und ausdrucksstarken Stimme - Blues, der aus der Seele kommt - und seinem Bühnenauftritt ist jede Show ein Feuerwerk aus Humor, Leidenschaft und musikalischer Power.

Der Stil der Band wird maßgeblich beeinflusst von Größen wie B. B. King, Stevie Ray Vaughan über Johnny Winter und Jimmy Reed bis hin zu the Fabulous Thunderbirds, Joe Cocker, Marvin Gaye und vielen weitere Interpreten. Eddys eigene Songs, deren Anzahl ständig wächst, spiegeln Einflüsse aus seinen Lebensstationen in USA, Australien und nicht zuletzt seinen unzähligen Touren in Europa wider.

Die Band ist seit ihrer Gründung auf unzähligen internationalen Blues & Jazz Festivals aufgetreten, darunter auch eine Reihe von Top-Acts wie dem Montreux Jazz Festival (CH), Bowers & Wilkins Festival (D), Cognac Blues Passions (F) und viele weitere. Dabei spielte die Band unter anderem Supports für Louisiana Red, Royal Southern Brotherhood, Ten Years After, Keb Mo, Buddy Guy, Walter Trout, Bernard Allison, Peter Green, Popa Chubby, Ana Popovic, Dr. Feelgood & The Fabulous Thunderbirds.

Musiker: Eddy Wilkinson: Gesang, Akustische Gitarre, Mundharmonika; Jürgen Würsche: Gitarre, Gesang; Uwe Jesdinsky: Bass; Tilo Stutz: Schlagzeug.

Mehr Informationen zur Band finden Interessierte im Internet auf www.fasteddysblueband.de.

Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, auf www.jak-weinstadt.de unter der entsprechenden Konzertankündigung.

Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.