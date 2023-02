Blues, der unter die Haut geht

Weinstadt. Al Jones & Band spielen am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr im Stiftskeller, Stiftstraße 32, in Beutelsbach.

Blues ist einfache Musik - vorausgesetzt man verwechselt „einfach“ nicht mit „simpel“. Simpel heißt Schablone, heißt oberflächlich. Blues ist anders, kann anders sein. Dann aber - wenn er anders ist und man sich darauf einlässt - ist er alles, nur nicht simpel, sondern zeitgemäß, lebhaft, tief, mit Raffinesse und voller Leidenschaft. Diese Musik ist in erster Linie keine Frage von harmonischen Strukturen, sondern eine Sicht der Dinge, eine sehr persönliche Haltung.

Musik, die nicht um jeden Preis gefallen will

Al Jones scheut sich nicht, seine Geschichten zu erzählen. Und er hat eine Menge erlebt. Geschichten von Männern und Frauen, Siegen und Niederlagen. Geschichten, die nicht so tun als ob. Eine Musik, die nicht so tut als ob. Musik, die nicht gefallen will um jeden Preis, die nicht hübsch ist und schon gar nicht kokett. Dafür so authentisch wie möglich, mit einem unverkennbaren Sound. Kraftvoll und rau, mit Dynamik, Tempowechsel und innovative Improvisation. Sein Blues ist anders, seine Töne gehen tief unter die Haut.

Mitwirkende: Al Jones – Gitarre, Gesang, Johann Fliegauf – Bluesharp, Tommy Eberhardt – Schlagzeug, Uli Lehmann – Bass. Mehr Infos zur Band finden Interessierte unter www.aljones.de/home.html/

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Restkarten werden gegebenenfalls an der Abendkasse verkauft. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.