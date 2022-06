Blues im „zamma“

Der Gitarrist Wolfgang Kalb aus Oberfranken ist eine feste Größe in der europäischen Blues-Szene, gefragter Gast bei vielen Festivals und kommt am Donnerstag, 7. Juli, das zweite Mal auf die „zamma“-Bühne (bei gutem Wetter im Hof), Untere Hauptstraße 10 in Geradstetten. Geöffnet ist ab 18.30 Uhr, Beginn eine Stunde später.

Wolfgang Kalb hat sich dem akustischen Country Blues der Zwanziger- bis Vierzigerjahre verschrieben, und das schon seit 45 Jahren. Neben etablierten Bluesfestivals gastiert er regelmäßig in renommierten Jazzclubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Fingerpicking und Slide auf verschiedenen Gitarren sind seine Spezialitäten, seine Resonatorgitarre hat er fest im Griff! Wolfgang Kalb spielt Lieder alter Meister sowie Blues- und Gospeltraditionals und auch eigene Stücke.

Der Eintritt ist frei - mit Verzehrbon, der Hut geht rum. Weitere Infos gibt es auf www.zamma-geradstetten.de.