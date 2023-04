Blues-Rock mit Blue Deal in Weinstadt

Weinstadt. Die Band Blue Deal ist am Freitag, 14. April, ab 20 Uhr zu Gast beim Jazzclub Armer Konrad. Das Konzert verspricht Blues-Rock vom feinsten „Made in Germany“ und findet im Stiftskeller, Stiftstraße 32, in Beutelsbach statt.

„I like your music - keep rolling that Rock!“ - dieses Statement von Paul Rodgers über den Song „Memory Street“ aus dem 2022 erschienenen Debüt-Album „Holy Ground“ fühlte sich für Joe Fischer an wie ein Ritterschlag! Das war für ihn die Motivation, die Band „Blue Deal“ ins Leben zu rufen - frisch, kraftvoll und erfahren, ein generationsübergreifendes Projekt und für den Zeitgeist geschmiedet.

Die durch 30 Jahre Altersunterschied zwischen den Bandmitgliedern unterschiedlich geprägten Musikstile lassen die Musiker geschickt miteinander verschmelzen. Die Songs erzählen Geschichten aus dem Leben und nehmen Bezug zu aktuellen Themen. Prägend sind auch die Songtexte, die ungewöhnlich kritische Ansätze beinhalten: „Sewing Machine“ ist ein Text über Kleiderproduktion im Akkord in Bangladesh, „Go“ lässt unsere Erde zu uns sprechen, „Suicide Boogie“ beschreibt die Tatsache, dass wir Menschen zerstörend agieren, „Three Dollars“ prangert die Kreditpraktiken von Banken an. Das sind Lyrics, die ohne Moralapostelei den Zeitgeist erfassen.

Die Band beweist anhand von mittlerweile drei Schottland-Touren, dass authentischer Blues-Rock „Made in Germany“ auch international erfolgreich sein kann. Mitwirkende: Joe Fischer, Gesang, Keyboards, Cigarbox-Gitarre, Tom Rollbühler, Gitarre, Gesang, Jürgen Schneckenburger, Schlagzeug, Martin Bürger, Bass, Gesang. Mehr Infos zur Band unter https:// bluedeal.info

Kolumbianische Impressionen mit Natalie Rose

Am Donnerstag, 20. April, tritt Natalia Rose um 20 Uhr im Jazzkeller des JAK auf. Das zeitgenössische Jazz-Quartett, das die kolumbianische Gitarristin 2016 zusammen mit Musikerkollegen aus dem Jazzstudiengang der Musikhochschule Stuttgart gründete, interpretiert Kompositionen der Bandleaderin. Ihre Musik ist von vielen musikalischen Stilen und nicht-musikalischen Quellen inspiriert und erweckt beim Zuhörer starke Bilder und Assoziationen.

Einlass ist jeweils eine Stunde vor der Veranstaltung. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.