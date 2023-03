Blues-Rock mit Midnight at Rosie’s

„Midnight at Rosies“ sind am Samstag, 25. März, in Eddis Bikerresidenz zum Löwen, Ebniseestraße 27 in Althütte, zu Gast.

Die Bluesoffensive aus Backnang spielt ab 21 Uhr modernen Blues, gespeist aus den musikalischen Quellen zwischen New Orleans, Memphis, Chicago und dem Rems-Murr-Delta.

Für Blueskenner bekannte Stücke, neu arrangiert, wechseln sich ab mit neuen Bluestiteln und Eigenkompositionen. Alle Musiker haben in verschiedenen Blues- und Rockformationen ihre „musikalische Prägung“ erfahren. Midnight at Rosie’s spielen sich im Konzert dermaßen den Blues von der Seele, dass sehr schnell eine ausgelassene Stimmung aufs jeweilige Publikum überspringt.