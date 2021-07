Blues und Bluesrock live beim Ebersberger Sommergärtle

Ebersberg. Der Bürgerverein Auenwald präsentiert beim „Ebersberger Sommergärtle“ am Sonntag, 11. Juli, Udo Hauenstein und Band. Beginn des Livekonzerts am Schlossweg in Ebersberg ist um 17 Uhr.

Udo Hauenstein ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Besetzungen in Sachen Blues und Bluesrock unterwegs. Zusammen mit Willy Bernhardt, Wolfgang Diesing, Winnie Schniepp und Peter „Highlander“ Wendt spielt Hauenstein abwechslungsreichen Bluesrock. Das mit eigenen Songs durchmischte Programm verspricht handgemachte, kreative und fetzige Musik.

Das Ebersberger Sommergärtle startet ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen bei volkstümlicher und traditioneller Blasmusik, Schlagern und Medleys. Am frühen Nachmittag folgt „Ein Hauch böhmisch“, bevor den Abend Udo Hauenstein und seine Band musikalisch gestalten.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien. Ein Corona-Test ist laut Veranstalter nicht erforderlich. Mehr unter https://bv-ebersberg.de.

Weitere Infos zu Udo Hauenstein und Band finden Interessierte unter www.udohauenstein.com/the-band.