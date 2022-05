Brasilianisches Feuer mit Ipanema Beach Hotel

Korb. Im Rahmen der Reihe „Kunst in der Alten Kelter“ tritt die fünfköpfige Band „Ipanema Beach Hotel“ am Freitag, 13. Mai, um 20 Uhr in der Alten Kelter in Korb, Kirchstraße 1, auf.

Ipanema Beach Hotel spielt brasilianische Musik in einer stilistischen Bandbreite, die ihresgleichen sucht. Samba, Bossa Nova, Forro, Frevo, Choro, Música Popular Brasileira - teils folkloristisch, teils poppig, aber auch jazzig.

Ipanema Beach Hotel nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise, in der wunderschöne brasilianische Songs mit authentischer Rhythmik, ausgefuchsten Arrangements, reifer Improvisationskunst und ausufernder Spielfreude zu einem spannend-entspannten Erlebnis verschmelzen!

Mehr Infos zur Band unter www.ipanemabeachhotel.de.

Besetzung: Jeschi Paul - Gesang, Perkussion, Martin Keller - Saxophone, Klarinetten, Akkordeon, Perkussion, Jörn Baehr - Gitarren, Thorsten Meinhardt - Bass, Jürgen Braun - Perkussion.

Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 8 Euro. Karten gibt es nach vorheriger Terminvereinbarung beim Bürgerbüro in Korb,0 71 51/93 34-0. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.