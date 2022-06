Brass Box in der Belinda

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ tritt am Freitag, 24. Juni, um 20 Uhr die Band Brass Box in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr auf.

„Small is beautiful“ lautet das Motto der Band Brass Box: Weg vom ganzen Bombast, kein undifferenziertes Gewummer, keine schmerzenden Lautstärken oder nervende Rückkopplungen.

Brass Box bringt Funk und Soul zum Tanzen, Jazz und Blues zum Träumen sowie Samba, Rumba und Mambo zum Turteln.

Saxofon, Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug und zwei Gesangstimmen geben alles, um alte Hits, Jazz-Standards und Funk-Knaller neu zu interpretieren.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.

„Kultur im Kessel 2022“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Nur so sind die vergleichsweise moderaten Eintrittspreise möglich.

Tickets zur Veranstaltung im Vorverkauf, Platzreservierungen und Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, über die E-Mail-Adresse info@belinda-discothek.de und unter 0 71 93/65 50 und 01 76/43 82 95 79.

Der Eintritt kostet 10 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 12 Euro an der Abendkasse.