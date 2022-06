Brot backen im historischen Holzbackofen des Museums Welzheim

WElzheim. Das Backhaus wird „angschürrt“: Brot backen wie früher – im Holzbackofen. Das wird am Sonntag, 26. Juni, ab 13 Uhr im Museum Welzheim in der Pfarrstraße 8 gezeigt. Das rund 100 Jahre alte Backhäusle wurde im Jahr 1989 im „Silberhäusle“ im Sandland abgebrochen und von Familie Günther Pressler dem Museum in Welzheim zur Verfügung gestellt.

Es wurde abgetragen, nach Welzheim transportiert und wieder aufgebaut. Am 8. Juli 1989 konnte Einweihung gefeiert werden.

Die Geschichte der Backhäusle

Doch zuerst ein Rückblick in die alte Zeit, wie alles begann, die Geschichten der Backhäusle.

Am 13. April 1808 verfügte König Friedrich in der „General-Verordnung, die Feuerpolizeigesetze betreffend…“ zum Schutz der Städte und Gemeinden vor Feuerbränden, dass jede Ortschaft Backhäuser für die Bevölkerung erstellen muss, entfernt von öffentlichen Wegen und Chausseen.

Auch wurde bei jedem Neubau der Einbau eines gemauerten Kamines vorgeschrieben. Es sollten Feuerbrände durch Funkenflug und damit größere Schäden verhindert werden.

Am 18. Mai 1835 beschäftigte sich ein „Circular-Erlass“ nochmals mit der Umsetzung des Gesetzes. So bekam die Bevölkerung im Laufe der Zeit ihre Backhäuser.

Doch wie war es zur Zeit König Friedrichs, wie wurde in den Backhäusern damals das Brot für den täglichen Bedarf gebacken?

Umfangreiche Vorarbeiten

Bevor man mit dem Backen beginnen kann, sind umfangreiche Arbeiten erforderlich.

Zuerst musste das entsprechende Holz vorbereitet werden. Dazu war es notwendig, dass einige „Büschele“ (zusammengebundenes Reisig, aus dem Wald oder Baumschnitt) zur Verfügung standen. Selbstverständlich wird nur unbehandeltes Holz verwendet. Dann kann „des Backhäusle agfeuerd“ werden. Jetzt erreichen wir so langsam die Betriebstemperatur. Diese ist höher als wir in unseren Elektrobacköfen erreichen können. Es werden rund 300 Grad im Backhäusle erreicht.

Nun wird die erforderliche Mehlprobe durchgeführt: Mehl auf den Boden des Ofens werfen, wenn es verbrennt, dann „isch zu hoiß“, richtig ist es, wenn das Mehl langsam braun wird.

Jetzt wird mit der sogenannten „Kruck“ die Glut aus dem Ofen entfernt. Danach mit einem feuchten Tuch der Boden ausgewischt (damit die Asche weg isch). Nun kann das Brot mit dem Brotschieber in den Ofen gebracht werden. Man sagt auch, „es wird eingeschossen“.

Das Brot bleibt so für 50 bis 60 Minuten im Ofen, dann ist es fertig. Jetzt kann das Brot wieder aus dem Ofen geholt werden und wird auf Holzbrettern zum Abkühlen abgelegt. Das ist dann ein köstlicher Duft, der in der Luft liegt –wie in früherer Zeit, der Geschmack nach frischem Brot aus dem Holzbackofen.

Die Restwärme wird auch noch heute zum Backen von Salzkuchen oder zum Dörren von Obst verwendet.

Weitere Informationen rund ums Museum findet man auf www.museumwelzheim.de.