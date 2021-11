Brownie’s Hip Pop Lounge mit Gesang

Weinstadt. Sie lesen richtig, es geht um Hip Pop in loungiger Klangatmosphäre. Eine neue musikalische Stilrichtung, die von Brownie’s Hip Pop Lounge „erfunden“ wurde. Am Donnerstag, 11. November, beginnt um 20.30 Uhr das Konzert im Stiftskeller in Weinstadt-Beutelsbach.

Hip Pop verkörpert akustischen Pop-Sound mit Stimme und Gitarre und lässt diesen geschmeidig in Blechbläserklängen von Trompete und Tuba aufgehen.

Hip und taufrisch aus der Maske sind die Musik-Arrangements bekannter Hits in neuem Klangformat und hip sind auch die melodischen eigenen Songs, mit denen routiniert das Trommelfell des Publikums gestreichelt wird.

Die Devise lautet: sich während ein paar schönen Stunden entspannt zurücklehnen und mit viel Zuversicht in eine erfreuliche akustische Zukunft blicken.

Für alle, die bereit für etwas Neues sind, eine gute Zeit haben wollen und für diesen besonderen Klänge lauschen wollen.

Die Musiker sind Kim Hofmann mit Gesang, Christoph Braun mit Trompete und Flügelhorn, Thilo Schimmele an der Gitarre sowie Eberhard Budziat mit Tuba und Posaune.

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, Ermäßigung 3 Euro, gegebenenfalls gibt es Restkarten an der Abendkasse.

Auf https://www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Dort finden Interessierte auch die aktuellen Coronabestimmungen.